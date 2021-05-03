На 86-м году ушел из жизни режиссер Днепровского академического театра драмы и комедии, народный артист Украины Жан Мельников, известный по соей роли в фильме "Весна на заречной улице". О смерти артиста сообщил его сын Андрей Мельников.

Он написал трогательный пост в социальной сети Facebook, в котором поблагодарил отца за заботу и любовь к трем детям, а также за все, что он сделал и продолжает делать.

Отец! Ты самый лучший папа на земле!!! Ты всегда переживал не только за нас, твоих детей, но и за тех, кто были близки твоему сердцу, и старался делать для нас всё! Ты дал нам больше, чем мог, и продолжаешь делать это и сейчас! Мы благодарим тебя и очень скучаем. Тебя не стало сегодня, в светлый праздник Пасхи, в 19:00. Мы не прощаемся и любим тебя!

Отмечается, что помимо роли в "Весне на Заречной улице", Жан Александрович играл в таких картинах, как , "Педагогическая поэма" и "Вдали от Родины". Также в театре Мельников сыграл и срежиссировал более 150 спектаклей, в частности "Мир дому твоему", "Нужен лжец", "Слишком женатый таксист", "Трагедия с королем".

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