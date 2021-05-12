Вже наступного тижня Україна отримає чергову партію вакцини Pfizer, - це анонсував міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, йдеться про законтрактовані дози препаратів, а також дози за програмою KOVACS - їх уже почали відвантажувати.

Нагадаємо, перша партія вакцини Pfizer, 117 тисяч доз, до України приїхала в середині квітня. Ще 947 тисяч маємо отримати до кінця червня.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: