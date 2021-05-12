В Україні очікують вакцини від світових виробників - МОЗ [ Редактировать ]
Вже наступного тижня Україна отримає чергову партію вакцини Pfizer, - це анонсував міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За його словами, йдеться про законтрактовані дози препаратів, а також дози за програмою KOVACS - їх уже почали відвантажувати.
Нагадаємо, перша партія вакцини Pfizer, 117 тисяч доз, до України приїхала в середині квітня. Ще 947 тисяч маємо отримати до кінця червня.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Зараз нарешті компанії, які нам заборгували дози вакцин, з якими у нас укладені контракти, проплачені кошти, - вони почали відвантажувати нам вакцини. Очікуємо найближчим часом - попередньо, починаючи з 17 травня - отримання Pfizer по і ініціативі KOVACS, і по нашому прямому контракту. Очікуємо ще знову компанію Sinovac, очікуємо AstraZeneca.
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