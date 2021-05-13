Россия не планирует поглощать Донбасс. Такие планы якобы не обсуждались ранее в Кремле.

Об этом, комментируя публикацию Bloomberg, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Россия никогда этим не занималась... Россия не планировала и не планирует никого поглощать", - заявил Песков.

Отметим, вчера Bloomberg со ссылкой на распространенный в странах-участницах ЕС документ сообщил, что Брюссель считает, что Москва пытается де-факто интегрировать оккупированные районы с помощью нелегитимных выборов и раздачи российских паспортов местным жителям.

Напомним, что в ходе последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель призвала сократить военное присутствие у границ Украины.

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