В рамках инициатив по обмену пленными на Донбассе украинская сторона просит вернуть почти 100 человек. Это те люди, местонахождение которых установлено, и они подтверждены. Об этом заявил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

По его словам, украинская сторона передала списки на обмен еще в июне 2020 года сразу после договоренностей политических советников. И согласно процедуре ежемесячно подает их в ОБСЕ.

"Мы просим вернуть более 90 человек…Это первый обмен, который мы планируем - под 100 человек. И это прежде всего военнослужащие, которые попали в плен во время выполнения боевых задач", - отметил Арестович.

Он также добавил, что разным подсчетам противник удерживает до 260 граждан Украины. Но в этом перечне много таких, чье конкретное местонахождение не установлено, поскольку они могут находится в оккупированном Крыму или на территории России.

Напомним, что в ходе последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель призвала сократить военное присутствие у границ Украины.

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