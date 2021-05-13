От выстрела снайпера на Донбассе погиб украинский военный [ Редактировать ]
В четверг, 13 апреля, на Донбассе от выстрела снайпера боевиков погиб украинский военный. Об этом сообщил пресс-центр оперативно-тактической группы "Восток".
Командование выражает соболезнования родным и близким погибшего.
В результате вражеского снайперского огня военнослужащий из Операции объединенных Сил получил несовместимое с жизнью ранение.
Представители воинской части и рабочей группы Вооруженных сил Украины работают на месте происшествия.
Действия российских оккупантов подтверждают, что враг специально нарушает режим прекращения огня и не хочет следовать существующим соглашениям.
Напомним, что в ходе последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель призвала сократить военное присутствие у границ Украины.
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