Боевики семь раз нарушили режим "тишины" на Донбассе [ Редактировать ]
В четверг, 13 мая, вооруженные формирования России семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр командования Операции Объединенных сил в Facebook.
Ни один украинский военный не пострадал.
Выстрелы были зафиксированы в вблизи населенного пункта Верхнеторецкое. Боевики трижды открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов.
Дважды боевики совершили обстрел в направлении поселка Пески из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи населенного пункта Новотроицкое российско-оккупационные войска открывали огонь из стрелкового оружия, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а у поселка Пивденное - из станковых противотанковых гранатометов.
Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм.
Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемая украинскими военными.
Напомним, что в ходе последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель призвала сократить военное присутствие у границ Украины.
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