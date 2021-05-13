Война на Донбассе / Фото: штаб ООС в Facebook

В четверг, 13 мая, вооруженные формирования России семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр командования Операции Объединенных сил в Facebook.

Ни один украинский военный не пострадал.

Выстрелы были зафиксированы в вблизи населенного пункта Верхнеторецкое. Боевики трижды открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Дважды боевики совершили обстрел в направлении поселка Пески из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Новотроицкое российско-оккупационные войска открывали огонь из стрелкового оружия, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а у поселка Пивденное - из станковых противотанковых гранатометов.

Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм.

Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемая украинскими военными.

Напомним, что в ходе последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель призвала сократить военное присутствие у границ Украины.

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