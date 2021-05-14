У Києві відкрилось перше легальне казино [ Редактировать ]
Перше легальне казино відкрилося в центрі Києва. Заклад, як того вимагає закон, розташований у п'ятизірковому готелі. В казино п'ять залів, а там 15 ігрових столів та 50 автоматів.
Підготовка до відкриття тривала пів року. За ліцензію власники заплатили 360 мільйонів гривень.
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