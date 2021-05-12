Международная группа исследователей, работающая под руководством доцента Шерри Чу из Питтсбургского университета США заявили, что у части больных, у которых были обнаружены тяжелые формы коронавирусной инфекции, наблюдались крайне негативные последствия в работе головного мозга. Об этом сообщает издание JAMA Network Open.

В ходе исследования ученые проанализировали состояние 3 тысяч пациентов-носителей SARS-CoV-2. У 50% больных обнаружили серьезные нарушения в нервной системе.

Чаще всего COVID-19 вызывал острую энцефалопатию - от нее страдало около 50% пациентов, тогда как реже всего он приводил к развитию менингита и миелопатии, поразивших около 0,1 - 0,2% больных.

Отмечается, что именно этим фактом объясняется нарушение в функционировании пищеварительной и нервной систем, а также долгосрочная потеря обоняния. COVID-19 негативно сказывается на работе мозга, ухудшая его память и снижая умственные способности больного.

Читайте также, у каждого десятого переболевшего COVID-19 в легкой форме остается хотя бы один умеренный или тяжелый постковидный симптом. В январе 2021 года специалисты изучили долгосрочные симптомы и их влияние на работу, социальную и домашнюю жизнь участников, у которых была легкая форма COVID-19.

Кроме того, человек может ощущать на себе негативные последствия коронавирусной болезни на протяжении не менее шести месяцев после перенесения COVID-19. 75% переболевших все еще нуждались в дополнительном кислороде, но без подключения к аппарату ИВЛ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.