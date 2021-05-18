Двое иностранных рабочих погибли в результате ракетного обстрела Израиля из Сектора Газа. Еще несколько человек получили ранения.

Об этом сообщает израильская газета Haaretz.

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Отмечается, что при обстреле, который поразил территорию вблизи границы с Газой, пострадали еще семь человек. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, остальные люди получили ранения средней тяжести. Раненых доставили в больницу в Беэр-Шеве.

Кроме того, как сообщает агентство Times of Israel, еще десять человек получили ранения в результате минометного обстрела из Сектора Газа в районе города Эшколь. Четверо из них получили серьезные ранения.

Ранее сообщалось, что Израиль атаковал подлодку ХАМАС возле сектора Газа. Также мы писали о том, что из Газы по Израилю выпустили невероятное количество ракет.

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