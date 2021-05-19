"Северный поток-2": США готовят новые санкции [ Редактировать ]
США планируют ввести санкции против четырех судов и четырех компаний, которые занимаются строительством российского газопровода "Северный поток-2". В Вашингтоне считают, что эти санкции позволят задержать строительство газопровода.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
Отмечается, что санкции не затронут оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и его главу Маттиаса Варнига. Комментировать такое решение в Госдепартаменте отказались.
"Администрация Байдена ясно дала понять, что газопровод "Северный поток-2" - это российский геополитический проект, который угрожает европейской энергетической безопасности, а также безопасности Украины и восточных союзников и партнеров по НАТО", - сообщили в Госдепе.
Конкретные компании, которые могут попасть под санкции, пока не называются.
Ранее сообщалось, что Европарламент предложил отключить Россию от SWIFT и заморозить "Северный поток-2".
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