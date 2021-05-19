Циклон в Індії: майже сотню жителів вважають зниклими безвісти [ Редактировать ]
Найпотужніший за останні 20 років циклон ударив по заходу Індії. Країна потерпає від повеней. Загинули щонайменше 12 людей. Ще майже сотню - вважають зниклими безвісти. Вони затонули під час шторму на баржі.
Сильний вітер зі зливами повалив дерева, пошкодив будівлі й автівки, пообривав лінії електропередач. До тимчасових притулків евакуювали понад 200 тисяч людей.
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Утім, за даними синоптиків, циклон ще не розвинувся до повної потужності. Застерігають про масштабні підтоплення. У західних штатах країни вже приготувалися зупинити рух залізниці
В регіонах України підраховують збитки від негоди
В Индии на юге страны бушует циклон Тауктае, который стал самым мощным с начала года
Загиблі - жителі штатів Гоа і Карнатака на західному узбережжі країни. Нині там вирують зливи й шквальні вітри. Утім, за даними синоптиків, циклон ще не розвинувся до повної потужності. Застерігають про масштабні підтоплення
У Міністерстві лісового господарства регіону дуже занепокоєні цим інцидентом, адже популяція слонів у країні останніми роками й без того дуже скоротилася