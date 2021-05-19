Найпотужніший за останні 20 років циклон ударив по заходу Індії. Країна потерпає від повеней. Загинули щонайменше 12 людей. Ще майже сотню - вважають зниклими безвісти. Вони затонули під час шторму на баржі.

Сильний вітер зі зливами повалив дерева, пошкодив будівлі й автівки, пообривав лінії електропередач. До тимчасових притулків евакуювали понад 200 тисяч людей.