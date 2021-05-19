Pfizer запустит производство COVID-вакцин в Ирландии [ Редактировать ]
Фармацевтическая компания Pfizer начнет производство вакцин в Ирландии после инвестирования 40 миллионов долларов. Предполагается создание 75 рабочих мест.
Об этом говорится в заявлении американского производителя лекарств.
"Завод, который будет производить "мРНК-лекарства" и наймет 75 новых сотрудников, начнет работу к концу 2021 года с инвестициями до 40 миллионов долларов", - заявили в Pfizer.
Ранее сообщалось, что в Украине практически закончилась вакцина AstraZenecа. Часть вакцины AstraZeneca зарезервировали для введения второй дозы тем, кто уже получил первую прививку.
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