Со среды, 19 мая, в Молдове началась массовая вакцинация от коронавируса. Теперь получить прививку от коронавируса могут все желающие. Об этом сообщает издание Newsmaker.

Вакцинироваться смогут граждане старше 18 лет. Однако в Министерстве здравоохранения Молдовы подчеркнули, что в приоритете останутся уязвимые слои населения. В частности, люди старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями. Их будут специально приглашать на вакцинацию.

В Минздраве также отметили, что в Молдове заболеваемость коронавирусом снизилась примерно на 20%. При этом в больницах остаются около 1 тысячи человек, больных коронавирусом.

Несмотря на такие показатели, специалисты считают неаргументированным решение властей ослабить ограничительные меры, поскольку в Минздраве опасаются нового всплеска COVID.

Ранее сообщалось, что в Украине практически закончилась вакцина AstraZenecа. Часть вакцины AstraZeneca зарезервировали для введения второй дозы тем, кто уже получил первую прививку.

Также мы писали о том, что наибольшее количество побочных эффектов после вакцинации от коронавируса зафиксировано от препарата Covishield.

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