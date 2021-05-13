Наибольшее количество побочных эффектов после вакцинации от коронавируса зафиксировано от препарата Covishield (AstraZeneca индийского производства). По этой вакцине поступила тысяча сообщений.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Радио Свобода".

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"По вакцине Covishield - одна тысяча сообщений из всех провакцинированных. По вакцине CoronaVac (китайского производства - ред.) - 7 сообщений, по вакцине Pfizer - 7 сообщений и по вакцине AstraZeneca (Южная Корея - ред.) - 177 сообщений", - сказал он.

Ляшко отметил, что побочной реакцией считается ухудшение состояния здоровья в течение месяца после вакцинации. В то же время, проводится расследование: было ли это в результате вакцинации или это совпало во времени с вакцинацией.

Главный санитарный врач также добавил, что среди самых распространенных реакций на вакцинацию - боль в месте прививки, покраснение, аллергическая реакция, головная боль и повышение температуры.

Ранее сообщалось, что Украина ожидает получить партию вакцины Pfizer в ближайшее время. Также мы писали о том, когда ставших в очередь в "Дія" пригласят на вакцинацию.

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