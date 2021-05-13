В Украине практически закончилась вакцина AstraZenecа [ Редактировать ]
В четверг, 13 мая, в Министерстве здравоохранения Украины заявили о том, что в Украине почти закончились дозы вакцины AstraZeneca, которые были предназначены для первой прививки от коронавируса. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.
Часть вакцины AstraZeneca зарезервировали для введения второй дозы тем, кто уже получил первую прививку.
Запасы вакцины для первой дозы уже закончились в Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, а также в Киеве.
Речь как об индийском, так и о южнокорейском варианте.
Отметим, что для введения второй дозы зарезервировано 26 тысяч доз вакцины AstraZeneca (Covishield и SKBio).
Вакцинация первой дозой в пунктах прививок этих областей восстановится после получения новой партии вакцины.
Украина получила 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca из-за прямой закупки из Индии, а также 367 тысяч доз AstraZeneca из Южной Кореи по механизму COVAX.
До конца мая в Украину должны прибыть еще 705 тысяч доз вакцин по механизму COVAX, а в мае-июне планируют получить 500 тысяч доз вакцины Pfizer по прямому контракту.
Ранее сообщалось, что Украина ожидает получить партию вакцины Pfizer в ближайшее время. Также мы писали о том, когда ставших в очередь в "Дія" пригласят на вакцинацию.
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