Президент Украины Владимир Зеленский, дающий пресс-конференцию по случаю второй годовщине инаугурации, рассказал, когда в стране может закончится "эпоха бедности".

"Конец какой эпохи уже начался?" - поинтересовалась журналистка одного из телеканалов, напомнив об одном из предвыборных роликов Зеленского, где говорилось, что с его приходом эпоха бедности закончится.

В ответ Владимир Зеленский сказал, что не помнит, была ли на билбордах "эпоха Медведчука", и заявил, что эта эпоха "уже заканчивается".

Глава государства заявил, что на пути завершения "эпохи коррупции" сделано "много шагов вперед". По его словам, активно работают правоохранительные органы, задерживаются "воры в законе".

Мы чистим "решалово" и коррупцию в вертикали власти.

Чтобы завершилась эпоха бедности, то, по словам президента, "не все зависит" от него: нужно, чтобы все платили налоги и государство было диджитализировано.

Это самое сложное... Давлю на правительство, чтобы увеличивали минималку и пенсии. Им непросто... В том числе и из-за ковида.

Напомним, что Зеленский назвал главное условие отставки Авакова.