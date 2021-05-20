Зеленский рассказал, когда закончится "эпоха бедности" [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, дающий пресс-конференцию по случаю второй годовщине инаугурации, рассказал, когда в стране может закончится "эпоха бедности".
"Конец какой эпохи уже начался?" - поинтересовалась журналистка одного из телеканалов, напомнив об одном из предвыборных роликов Зеленского, где говорилось, что с его приходом эпоха бедности закончится.
В ответ Владимир Зеленский сказал, что не помнит, была ли на билбордах "эпоха Медведчука", и заявил, что эта эпоха "уже заканчивается".
Глава государства заявил, что на пути завершения "эпохи коррупции" сделано "много шагов вперед". По его словам, активно работают правоохранительные органы, задерживаются "воры в законе".
Мы чистим "решалово" и коррупцию в вертикали власти.
Чтобы завершилась эпоха бедности, то, по словам президента, "не все зависит" от него: нужно, чтобы все платили налоги и государство было диджитализировано.
Это самое сложное... Давлю на правительство, чтобы увеличивали минималку и пенсии. Им непросто... В том числе и из-за ковида.
Напомним, что Зеленский назвал главное условие отставки Авакова.
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