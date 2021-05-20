Одну из участниц скандальной обнаженной фотосессии на балконе небоскреба в Дубае, модель Наталью Чуприну изнасиловали после возвращения в Украину. Об этом девушка рассказала в интервью для "ДніпроTV".

Инцидент произошел после того, как Наталья вернулась домой в Днепр. Она поехала в гости в частный дом к мужчине, которого хорошо знали ее друзья.

В ходе общения речь зашла о ню-фотосессии в ОАЭ. Мужчина доказывал, что заниматься такими съемками неправильно.

Разговор пошел в не очень хорошем формате и начались возмущения в мою сторону. Что я не тем занимаюсь, что это не правильно... Я решила, что мне нужно ехать домой, потому что я не хочу чтоб в такой грубой форме со мной общались. Меня после этого меня избили, изнасиловали... Он не хотел меня отпускать... избил, забрал телефон, не отпускал никуда... Человек отнесся ко мне так, будто я ничего не стою.

Насилие над девушкой длилось около четырех часов, после чего ей удалось сбежать. После изнасилования Наталья поехала в Киев, сходила на экспертизу, написала заявление в полицию. Также она наняла адвоката, который будет отстаивать ее сторону.

По словам Натальи Чуприны, у ее обидчика есть жена и ребенок.

Напомним, что полиция Дубая арестовали 17 девушек, которые участвовали в обнаженной фотосессии на балконе небоскреба, обвинив их в "развратных действиях". Перед этим в Twitter появилось видео, где десятки обнаженных девушек позируют на балконе небоскреба.

В полиции Дубая сообщили, что участницам фотосессии грозит до шести месяцев лишения свободы и штраф в размере 5000 дирхамов (37 853 грн), организатору съемок - до 1,5 лет лишения свободы и штраф 50 000 дирхамов (378 531 грн).

Ранее сообщалось, что украинки устроили обнаженную фотосессию в Турции во время Рамадана.