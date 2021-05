Одну из участниц скандальной обнаженной фотосессии на балконе небоскреба в Дубае, модель Наталью Чуприну изнасиловали после возвращения в Украину. Об этом девушка рассказала в интервью для "ДніпроTV".

Инцидент произошел после того, как Наталья вернулась домой в Днепр. Она поехала в гости в частный дом к мужчине, которого хорошо знали ее друзья.

В ходе общения речь зашла о ню-фотосессии в ОАЭ. Мужчина доказывал, что заниматься такими съемками неправильно.

Насилие над девушкой длилось около четырех часов, после чего ей удалось сбежать. После изнасилования Наталья поехала в Киев, сходила на экспертизу, написала заявление в полицию. Также она наняла адвоката, который будет отстаивать ее сторону.

По словам Натальи Чуприны, у ее обидчика есть жена и ребенок.

Напомним, что полиция Дубая арестовали 17 девушек, которые участвовали в обнаженной фотосессии на балконе небоскреба, обвинив их в "развратных действиях". Перед этим в Twitter появилось видео, где десятки обнаженных девушек позируют на балконе небоскреба.

Well @DXBMediaOffice @dubaimarinamall @Damac @DubaiPoliceHQ I guess we are open for business??? Year of Tolerance?? I am all for fun and sun but this just lowers Dubai standards #Dubai #UAE #DubaiMarina #MyHome pic.twitter.com/mGTpGtcl7E