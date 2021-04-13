"Фарту масти, ментам по пасти": в Киев прилетели участницы обнаженной фотосессии в Дубае (фото, видео 18+) [ Редактировать ]
Источник: Telegram
Украинки, которые были задержаны в Дубае за обнаженную фотосессию на балконе небоскреба, прилетели в Киев. На родину вернулись 11 барышень, одна осталась в ОАЭ, поскольку заболела коронавирусом.
Оказавшись дома, девушки не скрывали своих эмоций и завалили соцсети радостными сообщениями по поводу возвращения в Киев и подробностями ужасов дубайской тюрьмы.
В своем Instagram одна из моделей подтвердила, что участвовала в фотосессии для украинской реплики Playboy, принадлежащей Виталию Гречину.
Напомним, что полиция Дубая арестовали 17 девушек, которые участвовали в обнаженной фотосессии на балконе небоскреба, обвинив их в "развратных действиях". Перед этим в Twitter появилось видео, где десятки обнаженных девушек позируют на балконе небоскреба.
Well @DXBMediaOffice @dubaimarinamall @Damac @DubaiPoliceHQ I guess we are open for business??? Year of Tolerance?? I am all for fun and sun but this just lowers Dubai standards #Dubai #UAE #DubaiMarina #MyHome pic.twitter.com/mGTpGtcl7E— Mr Freeze (@UKFreezeBoY) April 3, 2021
В полиции Дубая сообщили, что участницам фотосессии грозит до шести месяцев лишения свободы и штраф в размере 5000 дирхамов (37 853 грн), организатору съемок - до 1,5 лет лишения свободы и штраф 50 000 дирхамов (378 531 грн).
Украинские дипломаты рассказали, что власти ОАЭ оштрафуют и депортируют задержанных моделей.
Ранее сообщалось, что власти ОАЭ вводят долгосрочные пенсионные визы для богатых иностранцев.
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Среди девушек есть гражданки России, Украины, Молдовы и Беларуси. Участницам фотосессии грозит до шести месяцев лишения свободы и штраф в размере 5000 дирхамов (37 853 грн). По данным российских Telegram-каналов, одна из задержанных в Дубае девушек - дочь российского олигарха Максима Воронина
Дубайская полиция задержала, не 11, как ранее сообщалось, а 12 гражданок Украины. Девушкам может грозить штраф в размере около $1300 с последующей депортацией.
Український скандал в Арабських Еміратах. За непристойну поведінку звідти збираються депортувати 12 українок
Українки забезпечені їжею, медичним наглядом, а консульство України в Дубаї підтримує зв'язок з їхніми рідними. Перед депортацією кожна має сплатити близько тисячі трьохсот доларів штрафу
Українки забезпечені їжею, медичним наглядом, а консульство України в Дубаї підтримує зв'язок з їхніми рідними. Перед депортацією кожна має сплатити близько тисячі 300 доларів штрафу