Украинки, которые были задержаны в Дубае за обнаженную фотосессию на балконе небоскреба, прилетели в Киев. На родину вернулись 11 барышень, одна осталась в ОАЭ, поскольку заболела коронавирусом.

Оказавшись дома, девушки не скрывали своих эмоций и завалили соцсети радостными сообщениями по поводу возвращения в Киев и подробностями ужасов дубайской тюрьмы.

В своем Instagram одна из моделей подтвердила, что участвовала в фотосессии для украинской реплики Playboy, принадлежащей Виталию Гречину.

Напомним, что полиция Дубая арестовали 17 девушек, которые участвовали в обнаженной фотосессии на балконе небоскреба, обвинив их в "развратных действиях". Перед этим в Twitter появилось видео, где десятки обнаженных девушек позируют на балконе небоскреба.

Well @DXBMediaOffice @dubaimarinamall @Damac @DubaiPoliceHQ I guess we are open for business??? Year of Tolerance?? I am all for fun and sun but this just lowers Dubai standards #Dubai #UAE #DubaiMarina #MyHome pic.twitter.com/mGTpGtcl7E