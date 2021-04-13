Украинки, которые были задержаны в Дубае за обнаженную фотосессию на балконе небоскреба, прилетели в Киев. На родину вернулись 11 барышень, одна осталась в ОАЭ, поскольку заболела коронавирусом.

Оказавшись дома, девушки не скрывали своих эмоций и завалили соцсети радостными сообщениями по поводу возвращения в Киев и подробностями ужасов дубайской тюрьмы.

В своем Instagram одна из моделей подтвердила, что участвовала в фотосессии для украинской реплики Playboy, принадлежащей Виталию Гречину.

Напомним, что полиция Дубая арестовали 17 девушек, которые участвовали в обнаженной фотосессии на балконе небоскреба, обвинив их в "развратных действиях". Перед этим в Twitter появилось видео, где десятки обнаженных девушек позируют на балконе небоскреба.

В полиции Дубая сообщили, что участницам фотосессии грозит до шести месяцев лишения свободы и штраф в размере 5000 дирхамов (37 853 грн), организатору съемок - до 1,5 лет лишения свободы и штраф 50 000 дирхамов (378 531 грн).

Украинские дипломаты рассказали, что власти ОАЭ оштрафуют и депортируют задержанных моделей.

Ранее сообщалось, что власти ОАЭ вводят долгосрочные пенсионные визы для богатых иностранцев.