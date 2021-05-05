Скандал у Туреччині: українки влаштували оголену фотосесію під час Рамадану [ Редактировать ]
Пригоди українок у Туреччині. Черговий скандал із відвертою фотосесією розгорівся на курорті Гечек. Голі українки влаштували фотосесію на яхті. І доки вони фотографувалися, зафільмувати їх встигли відпочивальники з інших яхт.
Кадри потрапили в місцеві ЗМІ та спричинили шквал критики. Адже фотосет відбувався під час одного з головних релігійних свят - Рамадану. Моделей затримала поліція. Після допиту - дівчат відпустили.
Одна з учасниць згодом прокоментувала подію в соцмережах і застерегла інших від оголених фотосесій у мусульманських країнах. Нагадаю, на початку квітня з Об'єднаних Арабських Еміратів за голі зйомки на балконі хмарочоса депортували 11 українок.
Руслана Ковкова, туристка:
Если хотите сделать фото в Турции или в других мусульманских странах обнаженными лучше этого не делать или делать максимально скрытно и не отмечать локацию и делайте там, где никто не сможет заснять, потому что мы фоткались с девчонками и с другой яхты нас засняли.
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