Пригоди українок у Туреччині. Черговий скандал із відвертою фотосесією розгорівся на курорті Гечек. Голі українки влаштували фотосесію на яхті. І доки вони фотографувалися, зафільмувати їх встигли відпочивальники з інших яхт.

Кадри потрапили в місцеві ЗМІ та спричинили шквал критики. Адже фотосет відбувався під час одного з головних релігійних свят - Рамадану. Моделей затримала поліція. Після допиту - дівчат відпустили.

Одна з учасниць згодом прокоментувала подію в соцмережах і застерегла інших від оголених фотосесій у мусульманських країнах. Нагадаю, на початку квітня з Об'єднаних Арабських Еміратів за голі зйомки на балконі хмарочоса депортували 11 українок.

Руслана Ковкова, туристка: