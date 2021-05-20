"Ситуация на Донбассе на 99% зависит от России" - Зеленский [ Редактировать ]
В четверг, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что цепляется изо всех сил, чтобы не допустить заморозку конфликта на Донбассе. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.
Тем не менее он отметил, что ситуация на Донбассе на 99% зависит от России и является одним из сложнейших кейсов в мировой практике.
У нас шахматная партия, в которой вы сразу, несмотря на то, что вы белые, были без половины фигур. Без многих вещей, которые бы мне очень помогли. Действительно, 99% зависит от России. Я не знаю, могут ли они этим гордиться или наоборот. Но вопрос о заморозке конфликта - это тот 1%, о котором я говорю откровенно, за который зацепился я… Мы цепляемся за этот процент, чтобы не заморозить конфликт.
Он подчеркнул, что проще было бы заморозить его.
В этом нет "зрады", все будет нормально политически… Ну не вышло, еще придет время. Многие страны так живут. Я не боюсь вопросов, не боюсь горячих голов… Я точно понимаю, что делаю, куда иду и для чего.
Ранее Владимир Зеленский рассказал, как видит дальнейшие действия по прекращению конфликта на Донбассе. Также мы писали о том, что у Путина подтвердили подготовку встречи с Зеленским.
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