Ситуация возле украинских границ в данное время сложная. Для решения вопроса нужны переговоры, в частности - в нормандском формате.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в четверг, 20 мая.

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По его словам, нормандский формат важен для решения конфликта на Донбассе.

"27 июля, когда начался режим "тишины", уменьшалось количество людей, которые погибли. Наши европейские партнеры полностью поддерживают нормандский формат. Помимо нормандского формата, будет прямой разговор с президентом Путиным, а помимо прямого разговора с Путиным, я вижу формат вовлечения США в эту дискуссию", - отметил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, как видит дальнейшие действия по прекращению конфликта на Донбассе. Также мы писали о том, что у Путина подтвердили подготовку встречи с Зеленским.

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