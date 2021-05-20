У Путина подтвердили подготовку встречи с Зеленским [ Редактировать ]
На сегодня идет подготовка встречи президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, но процесс продвигается непросто.
Об этом заявил пресс-секретарь главы Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
"С нашей стороны (замглавы администрации президента России, - ред.) Дмитрий Козак принимает участие, есть наброски возможных тем к обсуждению", - отметил он, подчеркнув, что "процесс идет непросто".
По словам Пескова, в настоящий момент есть только "гипотетический набросок к гипотетической встрече". Дата переговоров пока не обсуждалась.
Отметим, на сегодняшней пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что встреча с Путиным может пройти или на Донбассе, или на нейтральной территории.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, какие главные задачи стоят перед потенциальной встречей между президентами Украины и России
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал о продвижении подготовки к встрече
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину
По словам Путина, Россия особо внимательно следит за ситуацией в Украине
Он убежден, что уровень эскалации уменьшился