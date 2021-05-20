На сегодня идет подготовка встречи президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, но процесс продвигается непросто.

Об этом заявил пресс-секретарь главы Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

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"С нашей стороны (замглавы администрации президента России, - ред.) Дмитрий Козак принимает участие, есть наброски возможных тем к обсуждению", - отметил он, подчеркнув, что "процесс идет непросто".

По словам Пескова, в настоящий момент есть только "гипотетический набросок к гипотетической встрече". Дата переговоров пока не обсуждалась.

Отметим, на сегодняшней пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что встреча с Путиным может пройти или на Донбассе, или на нейтральной территории.

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