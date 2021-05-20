Провальні реформи в Україні: "Опозиційна платформа - За життя" вимагає кардинальних змін в Уряді - Юрій Бойко

Верховна Рада сьогодні почала день з голосування за останній закон з пакета земельної реформи, а закінчила - звільненнями урядовців. Як змінився Уряд? І як виглядатимуть земельні торги в інтернеті?