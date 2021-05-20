Назначение Любченко: какое первое поручение Шмыгаль дал министру [ Редактировать ]
В четверг, 20 мая, премьер-министр Денис Шмыгаль представил команде Министерства экономики нового руководителя Алексея Любченко. Об этом Шмыгаль написал в своем Telegram.
Он подчеркнул, что у новоназначенного министра впереди много задач.
Минэкономики взяло на себя обязательство подать наибольшее количество законопроектов. Поэтому сразу дал поручение господину Любченко активизировать законопроектную деятельность ведомства.
Он также отметил опыт Любченко, который, по словам премьера, "пригодится для воплощения важных задач".
Напомним, сегодня Алексей Любченко назначен первым вице-премьером - министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Соответствующее решение приняла Верховная рада.
Напомним, что "За" его назначение проголосовали 293 народных депутата. Сразу после назначения первый вице-премьер принес присягу члена Кабинета министров.
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