Отказ США от санкций против "Северного потока-2" станет большой геополитической победой России. Об этом во время пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя предстоящую встречу Джо Байдена и Владимира Путина.

Велик риск того, что Россия может надавить на Соединенные Штаты и у них будут какие-то договоренности, и что США снимут санкции с "Северного потока-2"... Считаю, что это будет проигрыш Соединенных Штатов Америки, личный (проигрыш - ред.) президента Джо Байдена.

По словам Зеленского, есть риски того, что Вашингтон и Москва закулисно обсудят некоторые вопросы, несмотря на договоренности с Украиной. И заявил, что санкции против российского газопровода "Северный поток-2" для Украины - вопрос энергетической безопасности.

Я знаю, что разные мнения по этому поводу у партнеров. Я знаю, что нет общей позиции и мысли в Конгрессе и Сенате США... Это серьезная игра. На это США могут пойти, если они размениваются на что-то очень серьезное.​ Меня беспокоит эта ситуация, скажу вам откровенно.

Госдепартамент США в среду, 19 мая, передал Конгрессу доклад о санкциях против "Северного потока-2". Администрация Джо Байдена отказалась вводить санкции против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и главы компании Маттиаса Варнига. Сенат США раскритиковал решение Белого дома.

Напомним, что "Северный поток-2" представляет собой расширенную версию действующего трубопровода "Северный поток". ​Оператор проекта Nord Stream 2 AG, единственный акционер - "Газпром".

Новый газопровод протяженностью 1230 км прокладывают по дну Балтийского моря от побережья России до Германии, его ориентировочная мощность составит 55 млрд кубометров в год.

Трубопровод проложен на 95%, остается проложить около 120 км труб в датских и 30 км в немецких водах.

Проект застопорился в декабре 2019 год после введения США санкций против компаний, которые участвуют в его постройке. Из-за этого ряд подрядчиков вышли из проекта. Россия возобновила строительство собственными силами в конце 2020-го.

США ввели санкции против "Северного потока-2" 19 января 2021 года. Под них попали судно-трубоукладчик "Фортуна" и ее владелец, компания "КВТ-РУС". Несмотря на это, 6 февраля 2021 года работы были возобновлены судном "Фортуна" в датской эксклюзивной экономической зоне.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал сообщения о побочных эффектах Covishield "информационной атакой".