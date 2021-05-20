"Это будет проигрыш США": Зеленский об отказе США от санкций против "Северного потока-2" [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Отказ США от санкций против "Северного потока-2" станет большой геополитической победой России. Об этом во время пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя предстоящую встречу Джо Байдена и Владимира Путина.
Велик риск того, что Россия может надавить на Соединенные Штаты и у них будут какие-то договоренности, и что США снимут санкции с "Северного потока-2"... Считаю, что это будет проигрыш Соединенных Штатов Америки, личный (проигрыш - ред.) президента Джо Байдена.
По словам Зеленского, есть риски того, что Вашингтон и Москва закулисно обсудят некоторые вопросы, несмотря на договоренности с Украиной. И заявил, что санкции против российского газопровода "Северный поток-2" для Украины - вопрос энергетической безопасности.
Я знаю, что разные мнения по этому поводу у партнеров. Я знаю, что нет общей позиции и мысли в Конгрессе и Сенате США... Это серьезная игра. На это США могут пойти, если они размениваются на что-то очень серьезное. Меня беспокоит эта ситуация, скажу вам откровенно.
Госдепартамент США в среду, 19 мая, передал Конгрессу доклад о санкциях против "Северного потока-2". Администрация Джо Байдена отказалась вводить санкции против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и главы компании Маттиаса Варнига. Сенат США раскритиковал решение Белого дома.
Напомним, что "Северный поток-2" представляет собой расширенную версию действующего трубопровода "Северный поток". Оператор проекта Nord Stream 2 AG, единственный акционер - "Газпром".
Новый газопровод протяженностью 1230 км прокладывают по дну Балтийского моря от побережья России до Германии, его ориентировочная мощность составит 55 млрд кубометров в год.
Трубопровод проложен на 95%, остается проложить около 120 км труб в датских и 30 км в немецких водах.
Проект застопорился в декабре 2019 год после введения США санкций против компаний, которые участвуют в его постройке. Из-за этого ряд подрядчиков вышли из проекта. Россия возобновила строительство собственными силами в конце 2020-го.
США ввели санкции против "Северного потока-2" 19 января 2021 года. Под них попали судно-трубоукладчик "Фортуна" и ее владелец, компания "КВТ-РУС". Несмотря на это, 6 февраля 2021 года работы были возобновлены судном "Фортуна" в датской эксклюзивной экономической зоне.
После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину.
Ранее сообщалось, что Зеленский назвал сообщения о побочных эффектах Covishield "информационной атакой".
по теме
В Вашингтоне считают, что эти санкции позволят задержать строительство газопровода
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина сделал заявление
У Білому домі вирішили: мовляв, таке рішення відповідає національним інтересам Сполучених Штатів
Госдеп США предоставил Конгрессу отчет о компаниях и судах, участвующих в Nord Stream 2
Точної дати і місця проведення цього заходу ще не узгодили. Ймовірно, торкнуться й інших тем. Раніше держсекретар США заявляв, що Вашингтон має до Москви низку питань