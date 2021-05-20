В Киеве бурлит грязевой 10-метровый "фонтан": разбиты 12 авто и затоплены дороги (видео) [ Редактировать ]
В четверг, 20 мая, в Киеве произошло ЧП. На Демеевской прорвало трубу. Видео и фото с места событий появились в социальных сетях.
Вода бьет огромным столбом с грязью вверх вдоль дороги.
Мощный "фонтан" высотой до 10 метров разбил 12 припаркованных авто.
Вода затопила проезжую часть и дошла до входа в библиотеку имени Вернадского.
Ранее в Киеве на мосту Патона прорвало трубопровод. Напомним, ранее мы сообщали, что в Новой Каховке горел жилой пятиэтажный дом.
Также мы писали, что ГСЧС Украины предупредили о наводнениях в некоторых регионах Украины.
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