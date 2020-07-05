Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает украинцев о возможных наводнениях в ближайшие сутки. Об этом сообщили на сайте официальном сайте службы.

По данным Укргидрометцентра, 5-6 июля на р. Припять в створе поста Речица, при дальнейшем подъеме уровня воды с суточной интенсивностью 1-3 см в сутки, возможно достижение отметки затопления приусадебных участков в с. Пидгирья (Ратневском р-н, Волынская обл.).

В связи с ожидаемыми значительными осадками в горной части, в течение 4-5 июля, на реках бассейнов Прута и Сирет ожидается изменение гидрологического режима с подъемом уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями.

В местах падения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока.

Также, ожидается прохождение максимального уровня паводковой волны на реке Днестр у села Маяки в пределах 160-170 см над нулем поста.

В результате- возможно затопление участков автодороги Одесса-Рени, огородов и сельскохозяйственных угодий в селе Яськи, городе Беляевка Одесской области.

По данным ГСЧС Украины, уровень воды в некоторых реках может существенно подняться, а именно:

- в Днестре на участке Раздел-Журавно на 1,3 - 1,8 м, местами возможен выход воды.

- на реке Стрвяж возле с.Лука (Самборский р-н Львовская обл.) на 2,5 - 3,5 м.

На р.Стрвяж возле с.Лука (Самборский р-н, Львовская обл.) ожидается продолжение формирования максимального уровня воды очередной паводковой волны.

При этом существует угроза прорыва дамбы и начальное затопление отдельных населенных пунктов в Самборском районе (с.Бабино, Пыняны, Чернихив, Нижне, Остров, Луки.)

Стоит отметить, что по данным ГСЧС Украины, еще 7 населенных пунктов на западе Украины остаются подтопленными из-за паводков. Пять в Черновицкой области, один во Львовской и один в Тернопольской.

Активные работы по оказанию помощи населению и ликвидации последствий дождевого паводка продолжаются в Черновицкой, Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

На 5 июля до сих пор подтоплены 5 зданий на Тернопольщине, 19 подвалов в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях. А также 74 приусадебные участки.

Разрушены 202,5 ​​км автодорог, 95 мостов. Повреждены 549 км автодорог и 213 мостов.

Силами ДСНС с начала проведения работ спасены 478 человек, эвакуированы 721 человек, отселены 1 тыс. 324 человека и перевезены через подтопленные участки дорог 2 тыс. 565 человек.

Всего к ликвидации последствий ненастья привлекались 377 человек и 117 единиц техники, в том числе вертолет.

Напомним, ранее Италия готова помочь Украине побороть наводнение.

Как мы ранее сообщали, сколько областей Украины пострадало от паводков.