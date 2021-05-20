Китайская компания Huawei вывела на рынок новый ноутбук Huawei MateBook 16. Об этом сообщает Notebookcheck.

По дизайну MateBook 16 очень напоминает MacBook Pro от Apple, отмечает издание. Ноутбук в алюминиевом корпусе (толщина 17,8 мм и вес 1,99 кг) оснащается 16-дюймовым IPS-экраном с соотношением сторон 3:2 и разрешением 2,5K (2520x1680 точек).

MateBook 16 работает на процессорах AMD Ryzen. Доступны варианты с 6-ядерным Ryzen 5 5600H и 8-ядерным Ryzen 7 5800H.

Ноутбук комплектуется 16 Гбайтами оперативной памяти DDR4 и жестким SSD-диском на 512 Гб. Для аккумулятора 84 Вт·ч заявлены 12,2 часа работы при просмотре видео. Поддерживается зарядка мощностью до 135 Вт.

MateBook 16 получил интегрированный в кнопку включения сканер отпечатка пальца, встроенную в клавиатуру веб-камеру 720p, набор портов (по два USB-C и USB-A), разъем HDMI, стереодинамики и 3,5-мм аудиовыход для наушников. Поддерживаются подключения Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1.

Новинка Huawei уже поступила в продажу в Китае по цене от 800 евро. Позднее ноутбук появится в других странах.

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