Китайская компания Huawei представила линейку смартфонов Mate 40, которая включает в себя модели Mate 40, Mate 40 Pro и Mate 40 Pro+ с поддержкой 5G-процессоров Kirin 9000. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Их стоимость составит 899 евро для моделей Mate 40, 1199 евро для Mate 40 Pro и 1399 евро для Mate 40 Pro+. Дата начала продаж в Украине пока не известна.

Presenting the #HUAWEIMate40 Series for your eyes only. Check it out again. 👇 #LeapFurtherAhead pic.twitter.com/sIT5HsLono

Смартфоны серии Mate 40 доступны в черном, белом цветах, а также в "мистическом серебристом" с эффектом изменения цвета. Также есть два варианта отделки корпуса искусственной кожей: в оливковом и ярко-желтом оттенках.

У Mate 40 Pro+ задняя панель выполнена из керамики с нанопокрытием черного или белого цвета. Смартфоны оснащены быстрой зарядкой, сверхширокоугольным объективом, основной камерой высокого разрешения, усовершенствованным телеобъективом и фронтальной камерой с поддержкой видеосъемки в формате высокой четкости 4K.

Модели Mate 40 Pro и Mate 40 Pro+ имеют встроенные датчики жестов и сенсоры для разблокировки смартфона с функцией 3D Face Unlock.

Управление жестами позволяет выполнять некоторые действия, не прикасаясь к экрану. Например, для выхода из спящего режима достаточно просто провести рукой над экраном, а управлять интерфейсом можно с помощью движений руки влево, вправо, вверх или вниз. С помощью жеста можно также ответить на входящий вызов. Кроме того, на устройствах доступна активация с помощью взгляда.

Just like magic, #HUAWEIMate40 Series' Smart Gesture Control allows you to answer calls, pause music, and scroll pages with just a wave - or a high five.

👆👇👈👉#LeapFurtherAhead pic.twitter.com/F6KYU9iMuw