В четверг, 20 мая, Европейская комиссия объявила о том, что было достигнуто соглашение о введении цифровых COVID-сертификатов на территории ЕС. Об этом сообщили на странице Еврокомиссии в Twitter.

Это позволит начать ослабление карантинных ограничений и восстановить туризм.

В Еврокомиссии заявили:

Мы имеем соглашение относительно нашего предложения по введению цифрового сертификата вакцинации от COVID-19 в ЕС.

Пока подробности сделки не раскрываются, но в Еврокомиссии пообещали сообщить детали позже.

Ранее мы писали о том, что в Минздраве сделали заявление по выдаче COVID-сертификатов в Украине.

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