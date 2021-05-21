День в Киева в 2021 году пройдет в формате проведения общегородских массовых мероприятий. Отметим, что в связи с карантинными ограничениями, их будет значительно меньше. Об этом сообщили в КГГА.

Отмечать праздник будут 30 мая. Однако программа начнется 26 мая музыкальной экскурсией от Муниципальной академической мужской хоровой капеллы им. Л. Ревуцкого локациями наиболее "киевской" с городских улиц - Андреевским спуском. Стартует экскурсия от памятника любимым персонажам Проне Прокоповне и Свириду Голохвастову.

Основными локациями центральных праздничных событий станут Арка дружбы народов и Певческое поле.

29 мая киевлян ждет торжественное открытие пятидесятого юбилейного Киевского международного кинофестиваля "Молодость".

29-30 мая на Певческом поле состоится коммерческое мероприятие "Kyiv fan fest".

Также запланирован ряд традиционных спортивных событий, турниров и соревнований по различным видам спорта. Как всегда, празднование Дня Киева начнется с масштабного ежегодного спортивного благотворительного проекта в Украине "Пробег под каштанами". В этом году пробег состоится в четыре старта. В этом году впервые, из-за рисков, связанных с распространением коронавируса, на старт не выйдет "Команда здійсненої мрії"- команда детей, которые получили в Центре детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины второй шанс на жизнь.

Также 29-31 мая на центральных улицах Киева планируются Всеукраинские соревнования по спортивному ориентированию "Кубок столицы", Открытый городской турнир по кикбоксингу на эстраде Крещатого парке возле Арки дружбы народов, а также уже традиционная парусная регата на Киевском речном вокзале возле причала № 6 (у Церкви Святого Николая).

С 26 по 28 мая в Музее истории города Киев продлится межмузейный выставочный проект "Большая семерка", а 29-30 мая здесь презентуют новую тематическую экскурсию "Мифы и фейки о Киеве".

С 29 мая по 6 июня в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость" экспонироваться выставка "Старый Киев в открытках".

28 мая в музее состоится хоровой фестиваль-конкурс "Как тебя не любить, Киев мой", организован совместно с Киевским домом учителя для столичных педагогов.

С 25 по 30 мая в Киевском Дворце детей и юношества состоится Городской фестиваль детского творчества "Как тебя не любить, Киев мой". В онлайн-формате запланированы хих Международный фестиваль-конкурс детско-юношеской журналистики "Пресс-весна на Днепровских склонах", Кубок Киевского городского головы по шахматам "Хрустальная ладья", Городской конкурс краеведческих работ "Марафон музеев при учебных заведениях города Киева: интересная история экспоната ", Городской многожанровый онлайн-фестиваль "Творческая весна-2021" и творческий онлайн-проект "Мой Киев".

В День города во всех десяти районах Киева также пройдут циклы мероприятий в различных форматах. Около 20 офлайн-событий, среди которых спортивные праздники, районные фестивали, концертные и развлекательные программы в парках и домах культуры.

Ранее мы писали о том, что в День Киева в столице состоится благотворительный спортивный "Пробег под каштанами". В связи с этим движение автотранспорта в центре города будет перекрыто.