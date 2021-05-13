День Киева официально отмечают ежегодно в последнее воскресенье мая. В 2021 году праздник приходится на 30 мая. В этот день столице исполнится 1539 лет.

Традиция отмечать день рождения Киева появилась в 1982 году. Именно тогда в Украине отпраздновали 1500-летие от условной даты основания города.

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39 лет назад в под эгидой ЮНЕСКО в столице проходило множество мероприятий - от театральных постановок до открытия памятников и зданий после реконструкций.

В 1987 году День Киева впервые официально отпраздновали в последнее воскресенье мая. В этот день в городе традиционно проводят благотворительный Пробег под каштанами, торжественные мероприятия в центре и выставки цветов на Певчем поле.

Однако, в связи с пандемией коронавируса, в прошлом году часть праздничных мероприятий была перенесена в онлайн-формат. Как будут отмечать День Киева в 2021 году - станет известно ближе к дате праздника.

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