Когда отмечают День Киева в 2021 году [ Редактировать ]
День Киева официально отмечают ежегодно в последнее воскресенье мая. В 2021 году праздник приходится на 30 мая. В этот день столице исполнится 1539 лет.
Традиция отмечать день рождения Киева появилась в 1982 году. Именно тогда в Украине отпраздновали 1500-летие от условной даты основания города.
39 лет назад в под эгидой ЮНЕСКО в столице проходило множество мероприятий - от театральных постановок до открытия памятников и зданий после реконструкций.
В 1987 году День Киева впервые официально отпраздновали в последнее воскресенье мая. В этот день в городе традиционно проводят благотворительный Пробег под каштанами, торжественные мероприятия в центре и выставки цветов на Певчем поле.
Однако, в связи с пандемией коронавируса, в прошлом году часть праздничных мероприятий была перенесена в онлайн-формат. Как будут отмечать День Киева в 2021 году - станет известно ближе к дате праздника.
Ранее мы писали о том, как будут отдыхать украинцы в мае.
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