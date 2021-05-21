Майстер з Житомира відроджує традицію одягу з коноплі [ Редактировать ]
Сорочки, взуття та багато інших речей, і все з конопель. У Житомирі майстер відроджує старе ремесло. Як йому це вдається - бачив Кирило Воронко.
Олег виготовляє вироби з конопель уже майже 15 років. Каже - наші пращури вживали їх у їжу, ткали сукно, шили взуття та навіть робили ліки. Згодом властивості універсальної рослини призабули.
Олег Земнухов, біодизайнер:
Під час Голодомору таких скрутних часів саме виживали завдяки коноплям, Моя бабуся і по батьковій лінії вони займалися вирощуванням конопель.
Тож Олег вирішив відродити давнє ремесло. З конопель майстер шиє здебільшого взуття та одяг. Усі матеріали для своїх виробів бере у фермерів, які вирощують технічні коноплі.
Ось із такої сировини ми можемо виготовити дуже м'якеньке пухке волокно. Із цієї ж сировини пряде нитки та тче полотно.
Загалом усі вироби зі свіжої сировини. Утім, майстер використовує ось такі старі домоткані полотна. Вони міцніші і м'якші.
Старі полотна знаходить у селах в різних куточках країни. Та виготовляє з них ось таке ековзуття.
Олег Земнухов, біодизайнер:
Ось такі етночеревички їм лишились тільки підбори. Поставити - і вони готові.
Втім, не важливо: стара сировина чи нова - антисептичні та лікувальні властивості мають усі вироби.
Олег Земнухов, біодизайнер:
В таких устілках можна ходити цілий день я відчуваю прилив сил, вона надає сил як батарейка дає енергію. І почувши те що науковці роблять на основі коноплі батарейки і в це вірю. Тому шо так і є.
За словами майстра, щороку прихильників екоодягу стає дедалі більше. Одного разу придбавши конопляні черевики чи сорочку, люди купують ще. Втім, Олег на виробництві одягу не зупинився. Уже два роки поспіль експериментує з виготовленням різних смаколиків.
Це халва, я її виробляю з лущеного насіння, додаю конопляного меду, а також трішки гарбузового насіння. - давайте спробуємо, дуже солодке! - Так, конопляний мед.
У планах Олега перетворити майстерню на конопляну хатину. Завітавши в неї, гості зможуть побачити весь процес виготовлення речей та скуштувати ласощі. Для цього, каже біодизайнер, треба трохи добудувати майстерню - знову ж таки - з конопляних матеріалів.
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