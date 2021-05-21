В доме бывшего офицера, уволенного из полиции Сальвадора в 2012 году по обвинению в попытке изнасилования, обнаружили останки тел 27 женщин. Об этом сообщает Еl Universal.

51-летнего мужчину подозревают в том, что в течение нескольких лет он убивал и насиловал женщин, а потом закапывал трупы в своем дворе.

На след серийного убийцы, которого прозвали "психопат из Чалчуапы", полицейские вышли в ходе расследования убийств двух женщин и двух мужчин, которые произошли в начале мая.

Подозрение следователей пало на бывшего полицейского Уго Эрнесто Осорио Чавеса. Когда к нему пришли полицейские, он заперся и пытался покончить с собой.

В ходе обыска во дворе дома Чавеса обнаружили братские могилы, в которых лежало по несколько тел. Останки в них свидетельствует о том, что некоторые люди были убиты несколько лет назад.

Большинство тел женские. Среди жертв маньяка, по предварительным данным, есть 7-летняя девочка. Все убитые перед смертью были изнасилованы.

На эксгумацию тел понадобится около месяца. Услышав о страшной находке, в полицию начали приходить родственники пропавших без вести женщин и девушек. Поэтому следователи предполагают, что в доме экс-полицейского могут обнаружить и другие жертвы.

Следователи выяснили, что с большинством своих жертв маньяк знакомился в соцсетях. Он заманивал их к себе домой, а потом связывал и насиловал, а потом убивал.

Напомним, что в Киеве в Сырецком парке маньяк насиловал девушек.