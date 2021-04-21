У Сальвадорі тренують собак на виявлення COVID-19 [ Редактировать ]
У Сальвадорі собак навчають виявляти COVID-19. Тренування стартували на початку березня і вже дають перші результати.
Чотирилапих поміщають у кімнату, де вони намагаються серед кількох шматків тканини знайти заражений вірусом. Після навчання собак планують "працевлаштувати" в місцевому аеропорту. Там вони виявлятимуть хворих.
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