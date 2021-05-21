Спорт - это прекрасно. Будь то тренировки в фитнес-клубах, бег по утрам или пешие прогулки. Но важно понимать, что нужно есть до и после любых физических нагрузок. И уж тем более очень важно, чтобы усилия приносили свои плоды в виде красивой и подтянутой фигуры, передает newsyou.info.

Что нужно есть перед тренировкой?

Рекомендуется есть не менее чем за 60 минут до тренировки. Это должен быть полноценный прием пищи, содержащий белки (может быть любое нежирное мясо - потому что животный жир затянет процесс пищеварения, или белая рыба).

Если углеводы, то предпочтительно сложные - любые каши, кроме манной, злаки, бобовые, овощи. К этим продуктам добавьте жиры растительного происхождения: льняное масло, оливковое, авокадо.

Если же поесть вовремя не удалось, устройте небольшой перекус: греческий йогурт, финики, ягоды.

Что не стоит есть перед тренировкой?

Вообще не стоит есть или сократить до минимума - это фастфуд, сладости, газировки, чипсы. Эта еда не даст полноценной подпитки.

Что есть после тренировки?

После тренировки через 20-30 минут можно выпить сывороточный протеин, если вы его принимаете. А прием пищи уже через час. Можно немного фруктов, главное - не наедайтесь плотно, потому что большой объем крови должен оставаться в скелетных мышцах, а не сразу уйти на пищеварение.

А что с водой во время тренировки?

Воду можно и нужно, для поддержания уровня электролитов в крови и работоспособности. Только не очень холодную, чтобы организм не тратил лишнюю энергию на согревание воды.

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