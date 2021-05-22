В Израиле назвали невероятную сумму ущерба от ракетных обстрелов и беспорядков [ Редактировать ]
Израильское налоговое управление оценило прямой ущерб имуществу от ракетных обстрелов и вандализма во время конфликта с палестинскими группировками. Так, ущерб составил около 77 миллионов долларов (250 млн шекелей). Об этом сообщает Newsru.co.il.
Отмечается, что на момент окончания операции "Страж стен" в управление было подано 5245 исков. При этом общее количество исков может возрасти, так как не учитывается ущерб, нанесенный в последние часы операции, и ущерб имуществу семей, которые временно покинули зоны обстрелов.
Больше всего от ракетных обстрелов пострадал Ашкелон, где были повреждены 787 квартир. В общей сложности в Ашкелоне подали 1087 исков. Также пострадали Ашдод - 228 квартиры, 359 исков, Рамат-Ган – 227 квартир, 254 иска, Холон - 188 квартир, 249 исков, Петах-Тиква - 182 квартиры, Гиватаима - 136 квартир, Тель-Авив - 77 квартир. Еще несколько зданий пострадали от беспорядков в Яффо.
Из-за повреждения домов в результате ракетного обстрела 170 семей были выселении и проживают в отелях за счет Налогового управления.
В Южном округе было подано 2585 исков, в Гуш-Дане - 2336, в Иерусалимском округе - 81, в Хайфском - 253. Кром этого на юге пострадали 868 автомобилей.
Ранее сообщалось, что Израиль сравнял с землей 11-этажный медиа-центр в секторе Газа.
Напомним, что 120 украинцев хотят эвакуироваться из сектора Газа.
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