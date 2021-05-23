Коронавирус в Украине не отступает: статистика на 23 мая [ Редактировать ]
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В Украине за минувшие сутки, 22 мая, зафиксировано 2 533 новых случая коронавируса, заболели в том числе 153 ребенка и 31 медработник. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
За минувшие сутки:
- госпитализированы - 1 701 человек;
- выписаны из больниц - 3 104 человека;
- летальных случаев - 89;
- выздоровело - 8 937 человек;
Проведено тестирований за сутки - 34 506 (в частности методом ПЦР - 16 285, методом ИФА - 3 730), экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 14 491.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 182 521 человек;
- выздоровело - 1 950 562 человека;
- летальных случаев - 49 368;
- проведено ПЦР-тестов - 10 013 773.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (453), Харьковской (188), Донецкой (182), Киевской (178) и Николаевской (160) областях.
Читайте также, За минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 4606 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, за 24 часа госпитализированы 1 665 человек, умерло 178 человек, а выздоровели более 12,5 тысяч украинцев.
Кроме того, в Украину придет четвертая волна коронавируса. Новый всплеск заболеваний ориентировочно ожидается через две-три недели после майских праздников, киевский врач-эпидемиолог добавляет, что теплая погода не спасет от распространения коронавируса.
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