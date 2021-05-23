В Украине за минувшие сутки, 22 мая, зафиксировано 2 533 новых случая коронавируса, заболели в том числе 153 ребенка и 31 медработник. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

За минувшие сутки:

госпитализированы - 1 701 человек;

выписаны из больниц - 3 104 человека;

летальных случаев - 89;

выздоровело - 8 937 человек;

Проведено тестирований за сутки - 34 506 (в частности методом ПЦР - 16 285, методом ИФА - 3 730), экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 14 491.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 182 521 человек;

выздоровело - 1 950 562 человека;

летальных случаев - 49 368;

проведено ПЦР-тестов - 10 013 773.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (453), Харьковской (188), Донецкой (182), Киевской (178) и Николаевской (160) областях.

Читайте также, За минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 4606 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, за 24 часа госпитализированы 1 665 человек, умерло 178 человек, а выздоровели более 12,5 тысяч украинцев.

Кроме того, в Украину придет четвертая волна коронавируса. Новый всплеск заболеваний ориентировочно ожидается через две-три недели после майских праздников, киевский врач-эпидемиолог добавляет, что теплая погода не спасет от распространения коронавируса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.