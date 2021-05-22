За минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 4606 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

За минувшие 24 часа госпитализированы 1 665 человек, умерло 178 человек, а выздоровели более 12,5 тысяч украинцев. Также среди заболевших 269 детей и 108 медработников. За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 179 988 человек;

выздоровели - 1 941 625 лица;

летальных случаев - 49 279;

проведено ПЦР-тестирований - 9 997 488.

Отмечается, что за сутки методом ПЦР протестировали 27 443 человека, ИФА-тесты сделали 11 957 украинцам, кроме того, экспресс-тестами протестировали 23 350 человек.

Читайте также, в Украину придет четвертая волна коронавируса. Новый всплеск заболеваний ориентировочно ожидается через две-три недели после майских праздников, киевский врач-эпидемиолог добавляет, что теплая погода не спасет от распространения коронавируса.

Ранее мы писали, что главным механизмом борьбы с "индийским" штаммом коронавируса является соблюдение карантина. при "индийском" штамме меняется клиническая картина течения болезни, возможны поражения кишечно-желудочного тракта, почек, интоксикация, но механизмы борьбы с любым штаммом одинаковые.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.