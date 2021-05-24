На Эвересте (Джомолунгма) зафиксировали вспышку COVID-19. Число заболевших уже перевалило за сотню, среди зараженных - альпинисты, носильщики и вспомогательный персонал, сообщает The Guardian.

По словам одного из организаторов экспедиции из Австрии Лукаса Фуртенбаха, было очевидно, что в лагере эпидемия: по многим альпинистам видно, что они явно болеют, а из палаток постоянно слышен кашель.

Подозрения об эпидемии на Эвересте подтвердили лабораторные анализы: один из иностранных гидов Фуртенбаха и шесть носильщиков-шерп дали положительный результат.

У нас в базовом лагере минимум 100 человек с положительным диагнозом COVID-19, реальные цифры могут быть и 150, и 200.

Непал выдал рекордные 408 разрешений на покорение Эвереста в сезон восхождений (с апреля по май) после закрытия в прошлом году из-за пандемии коронавируса.

Чтобы получить лицензию на подъем, альпинисты должны пройти тренировку по восхождению на большую высоту, а также предоставить сведения о состоянии своего здоровья и физической форме.

Также перед подъемом на Эверест альпинисты должны будут иметь за плечами опыт успешного покорения вершины не ниже 6500 метров. Лицензия на восхождение стоит $11 тысяч.

С тех пор как Эверест в 1953 году впервые покорили Эдмунд Хиллари и шерпа Тенцинг Норгей, до его вершины смогли добраться более 6000 альпинистов. На его склонах погибло не менее 311 человек.

Напомним, что на Эвересте впервые в этом году погибли два альпиниста.