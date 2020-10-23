Непал закрыл доступ к Эвересту [ Редактировать ]
Власти Непала закрыли доступ к Эвересту из-за выявленного случая COVID-19. О сроках возобновления транспортного сообщения пока не уведомляется, сообщает The Himalayan.
Так, случай коронавируса был подтвержден 22 октября в населенном пункте Намче-Базар вблизи Эвереста. В пятницу, 23 октября, в Намче-Базар будет отправлена группа врачей для сбора массовых проб для тестирования.
Намче-Базар является ключевым пунктом для альпинистов, которые поднимаются на Эверест.
Отмечается, что правительство Непала лишь недавно открыло для туристов Эверест после того, как в середине марта было запрещено выдавать разрешения на подъем на гору.
Ранее сообщалось, что на Эвересте запустили сверхбыстрый мобильный 5G интернет.
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