Власти Непала закрыли доступ к Эвересту из-за выявленного случая COVID-19. О сроках возобновления транспортного сообщения пока не уведомляется, сообщает The Himalayan.

Так, случай коронавируса был подтвержден 22 октября в населенном пункте Намче-Базар вблизи Эвереста. В пятницу, 23 октября, в Намче-Базар будет отправлена группа врачей для сбора массовых проб для тестирования.

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Намче-Базар является ключевым пунктом для альпинистов, которые поднимаются на Эверест.

Отмечается, что правительство Непала лишь недавно открыло для туристов Эверест после того, как в середине марта было запрещено выдавать разрешения на подъем на гору.

Ранее сообщалось, что на Эвересте запустили сверхбыстрый мобильный 5G интернет.