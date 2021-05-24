Министерство здравоохранения Украины сейчас ведет переговоры о переносе сроков поставки вакцин от коронавируса в Украину. Поставки препаратов хотят перенести с осени на лето этого года.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Я уже начал процесс переговоров о переносе поставок с четвертого квартала 2021 года на летние месяцы. Плюс ведутся переговоры с компаниями, с которыми раньше активных переговоров не было, о приоритетности поставок летом", - заявил он.

При этом Ляшко добавил, что Минздрав готовится открыть еще больше центров вакцинации. Однако они откроются, когда в Украине будет больше вакцин от коронавируса.

Ранее мы писали, что двойная доза вакцины от COVID-19 почти так же эффективна против быстро распространяющегося индийского варианта коронавируса, как и против доминирующего штамма в Великобритании.

Кроме того, в Великобритании начато первое в мире клиническое испытание, чтобы выяснить, может ли дополнительная доза вакцины защитить людей от коронавируса и его разновидностей. В испытания примут участие 2886 человек в возрасте 30 лет и старше.

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