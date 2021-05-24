Встреча Байдена и Путина скорее всего пройдет в Женеве - NBC [ Редактировать ]
Встреча президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным скорее всего пройдет в Женеве. Именно этот город называют источники в Белом доме.
Об этом в Twitter сообщил корреспондент NBC News Джефф Беннет.
По его словам, четыре источника в администрации Байдена отмечают, что Женева является более вероятным местом для потенциальной встречи с Путиным.
В то же время швейцарская газета Tages-Anzeiger со ссылкой на источники пишет, что точные время и место встречи пока не известны, но она может пройти в ближайшие две недели в Женеве.
Ранее были названы главные темы переговоров Байдена и Путина.
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