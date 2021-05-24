70% населения Мальты получили первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции, в результате чего она стала первой страной в Евросоюзе, которая добилась коллективного иммунитета к COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Мальты Крис Ферне.

По его словам, каждые 5 секунд на территории страны вводится доза препарата от коронавируса. Таким образом, 42% населения старше 16 лет получили две дозы препарата. Полностью вакцинированным лицам не придется носить защитную маску на улице с июля, однако ношение масок останется обязательным для всех людей внутри помещений.

Отмечается, что всего с начала пандемии на Мальте были лабораторно подтверждены 30,5 тысяч случаев заболевания коронавирусом, при этом 412 человек умерли. В настоящее время в стране сделали 474,4 тысячи прививок людям старше 16 лет.

Читайте также, Европейский Союз пожертвует бедным странам 100 млн доз вакцины от COVID. Поставки планируются до конца этого года, такое заявление на открытии глобального саммита по вопросам здравоохранения в Риме заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, власти Украины планируют вакцинировать от коронавируса большинство взрослого населения страны до конца 2021 года. Украинцы прожили год с COVID, еще год должен пойти на завершение борьбы с вирусом, вопрос широкой вакцинации сегодня является выходом из этой пандемии.

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