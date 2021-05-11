Власти Украины планируют вакцинировать от коронавируса большинство взрослого населения страны до конца этого года . Вопрос широкой вакцинации сегодня является выходом из этой пандемии.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "РБК-Украина".

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По его словам, украинцы прожили год с COVID, еще год должен пойти на завершение борьбы с вирусом.

"В следующем году мы планируем закончить процесс вакцинации 70 и более процентов взрослого населения, что дает возможность формировать коллективный иммунитет", - отметил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ сделали шокирующее заявление о смертности и заболеваемости COVID-19. Также мы писали о том, что ученые опубликовали новые данные об антителах у переболевших.

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