ЕС пожертвует бедным странам 100 млн доз COVID-вакцины [ Редактировать ]
Европейский союз пожертвует бедным странам 100 млн доз вакцины от COVID. Поставки планируются до конца этого года.
Об этом на открытии глобального саммита по вопросам здравоохранения в Риме заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы должны активизировать усилия по обеспечению доступа к вакцинам для стран с низким и средним уровнем доходов. И мы сделаем свой вклад. Европа стремится до конца 2021 года передать таким странам не менее 100 миллионов доз", - сказала она.
Ранее новоназначенный глава Минздрава Виктор Ляшко анонсировал, что в ближайшее время в Украине будут открывать центры вакцинации.
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