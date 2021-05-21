Европейский союз пожертвует бедным странам 100 млн доз вакцины от COVID. Поставки планируются до конца этого года.

Об этом на открытии глобального саммита по вопросам здравоохранения в Риме заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы должны активизировать усилия по обеспечению доступа к вакцинам для стран с низким и средним уровнем доходов. И мы сделаем свой вклад. Европа стремится до конца 2021 года передать таким странам не менее 100 миллионов доз", - сказала она.

Ранее новоназначенный глава Минздрава Виктор Ляшко анонсировал, что в ближайшее время в Украине будут открывать центры вакцинации.

Также мы писали о том, что в Украине резко выросло число зараженных COVID-19.

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