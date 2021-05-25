При строительстве трассы Н-31 в Полтавской области рабочие и археологи обнаружили амулет в виде жука-скарабея, который был изготовлен около двух тысяч лет назад.

Артефакт был найден сотрудниками Научно-исследовательского центра "спасительная археологическая служба" неподалеку от села Подгора, он принадлежит к сарматской эпохе.

Артефакт, пролежавший почти две тысячи лет в земле, поражает совершенством. Это первая такого типа находка сарматской эпохи.

Отмечается, что ученые выдвинули предположение о том, что амулет был частью большого ожерелья со стеклянными прожилками. Жуки-скарабеи являлись мистическими символами и были почитаемы не только в Древнем Египте, но и у других народов. Такие амулеты клали в могилы, так как верили, что скарабеи являются проводниками в потусторонний мир.

Ранее мы писали, что при строительстве автомобильной дороги Н-31, которая должна соединить Днепр, Царичанку, Кобеляки и Решетиловку, рабочие обнаружили более 2 тысяч исторических артефактов, которые принадлежат к эпохам от каменного века до 18 столетия.

Кроме того, в поле Тернопольской области при раскопках древней гробницы были обнаружены древние артефакты, возраст которых оценивается в 5 тысяч лет. Скелеты, находящиеся в гробнице принадлежали взрослым людям, у одного из них на шее весел амулет из клыка животного, а рядом с ними находился череп, предположительно, кабана.

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