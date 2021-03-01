По окончанию презентации, все предметы будут переданы в исторический музей имени Дмитрия Яворницкого/ фото: facebook

При строительстве автомобильной дороги Н-31, которая должна соединить Днепр, Царичанку, Кобеляки и Решетиловку, рабочие обнаружили более 2 тысяч исторических артефактов, которые принадлежат к эпохам от каменного века до 18 столетия. Такое заявление сделали в службе автомобильных дорог в Днепропетровской области.

Таким образом, среди находок - древнейшие металлические, кремневые и костяные орудия труда, уникальный бронзовый топор, наконечники стрел из кости и бронзы, керамика, а также редчайший для Приорелья артефакт – монета хана Тохтамыша.

Фото: Facebook

Отмечается, что в настоящее время все найденные вещи можно воочию наблюдать на специальной выставке "Археология большого строительства – дорога между прошлым и будущим", которая проходит с 1 по 5 марта 2021 года. Известно, все предметы будут переданы в исторический музей имени Дмитрия Яворницкого.

Фото: Facebook

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