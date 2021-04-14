В поле Тернопольской области при раскопках древней гробницы были обнаружены древние артефакты, возраст которых оценивается в 5 тысяч лет.

Археологи рассказали, что находка была спрятана глубоко в каменной гробнице, что позволило ей сохранится в первозданном состоянии. Создание сверхпрочного сундука датируется III тысячелетием до нашей эры.

Находка впечатляющая, сохранилась она в довольно хорошем состоянии. Гробница мегалитическая, то есть, сложенная ​​из каменных глыб, вырубленных из местного красного камня. Причем даже ее дно тоже было из камня. Как мы и предварительно предполагали, время изготовления такого каменного сундука-могильника - III тысячелетие до н. э. Внутри мы увидели три человеческих скелета и яркие образцы существующей в то время культуры шаровидных амфор.

Отмечается, что скелеты, находящиеся в гробнице принадлежали взрослым людям. У одного из них на шее весел амулет из клыка животного, а рядом с ними находился череп, предположительно, кабана. Известно, что похожие саркофаги ранее были найдены близ трех сел также в Тернопольской области.

Фото: Укринформ

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