В центре Харькова на улице Пушкинской, 2а загорелся новый торгово-развлекательный центр Nikolsky, который был торжественно открыт для посетителей только неделю назад.

Накануне в 22:26 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в ТРЦ на улице Пушкинской, 2а. Было установлено, что огонь начал распространяться из остатков строительного мусора, который находился в лоджии на третьем надземном уровне.

Пожар в ТРЦ/ фото: ГСЧС

Отмечается, что площадь возгорания составила 4 кв.м. До приезда спасателей персонал ТРЦ эвакуировал 200 человек. В 22:42 пожар был ликвидирован. Его причина в настоящее время устанавливается правоохранителями.

Фото: ГСЧС

Читайте также, в Святошинском районе столицы случился пожар в офисном здании, где находится администрация торгового центра "Эпицентр", при этом ни пострадавших, ни погибших, к счастью, нет. Возгорание началось на 10-м этаже.

Кроме того, в Киеве в торгово-развлекательном центре на проспекте Победы произошла стрельба. Мужчина дважды выстрелил в охранника магазина после замечания об отсутствии защитной маски, мужчина зашел в магазин без защитной маски, после чего охранник сделал ему замечание.

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