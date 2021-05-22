По состоянию на 07.32 утра пожар был полностью ликвидирован/ фото: ГСЧС

В Святошинском районе столицы случился пожар в офисном здании, где находится администрация торгового центра "Эпицентр", при этом ни пострадавших, ни погибших, к счастью, нет.

Утром поступила информация о возгорании в десятиэтажном административном здании, которое принадлежит ТЦ Эпицентр. Огонь был впервые замечен на 10-м этаже.

Фото: ГСЧС

Площадь пожара составляла около 200 м. кв. Тушение осложнялось высокой температурой и плотным задымлением. Дополнительно привлечено два коленчатых подъемника (50 и 90 м).

Отмечается, что по состоянию на 07.32 утра пожар был полностью ликвидирован. Известно, что всего к тушению возгорания привлекли 40 человек и 10 единиц пожарной техники.

Фото: ГСЧС

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Кроме того, в Виннице произошел крупный пожар в офисном центре. К месту пожара были направлены дежурные караулы всех государственных пожарно-спасательных частей Винницы - всего 13 единиц спецтехники и 60 спасателей, в результате пожара один человек погиб.

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